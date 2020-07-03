Büyükada davasında karar: Kılıç'a 6 yıl 3 ay, üç hak savunucusuna 2 yıl 1 ay hapis

Kamuoyunda 'Büyükada davası' olarak bilinen ve 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı davada bugün mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'a 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasından 6 yıl 3 ay; Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran'a 'örgüte yardım' suçlamalarından 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Diğer sanıklar Nalan Erkem, İlknur Üstün, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Veli Acu, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında beraat kararı çıktı.
Ayrıntılar geliyor.
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