Akşener: Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü TV'den Nevşin Mengü'ye değerlendirmelerde bulundu.

"Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem. Sayın Erdoğan'ın kararına bağlı. Ekim- kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın sokaktan kopması, yeni bir bürokrasi başlattı; saray bürokrasisi. Onun yerine, onun için çalışmalar yapan bir profesyonel ekiple yapıyor bunu. Dünyadan haberi var mıdır yok mudur bilmem ama kesinlikle sokaktan haberi yok.

'Gençler dikte edilmekten rahatsız'