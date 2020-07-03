Akşener: Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü TV'den Nevşin Mengü'ye değerlendirmelerde bulundu.
"Ben Sayın Erdoğan'ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem. Sayın Erdoğan'ın kararına bağlı. Ekim- kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem" diyen Akşener, şöyle devam etti:
- "Erdoğan'ın sokaktan kopması, yeni bir bürokrasi başlattı; saray bürokrasisi. Onun yerine, onun için çalışmalar yapan bir profesyonel ekiple yapıyor bunu. Dünyadan haberi var mıdır yok mudur bilmem ama kesinlikle sokaktan haberi yok.
'Gençler dikte edilmekten rahatsız'
- Gezinin ilk 5 gününde bazı fotoğraflar dikkatimi çekmişti. Küpeli bir çocuğumuzla kapalı bir kızımızın çöp boşaltması. Bu nedir desen 'Barıştık, eşitlik, adalet' derim. Başkası bana dedi ki 'İkisinin ayağında converse var. Tüketim alışkanlıkları aynı.' İkisi de aynı tür giyiniyor gibi bir cümle ile karşılaşınca bu işin uzmanları ile bir çalışma başlattım. Profesyonel bir çalışma ile uzun süredir gençlerimizin üzerinde duruyoruz. Gençler dikte edilmekten rahatsız. Umudunu kaybetmiş çocuklar var. İlçelerin oto sanayisinde çalışmaya mahkum edilmiş çocuklarımız var. Sosyal medyada Sayın Erdoğan'a gönderme yapmam bunları görmediğimiz anlamına gelmez.Şaka yapılacak bir konu değil elbette dikkat çekilmesi gereken bir konuydu.
- Ayasofya'yı Sayın Erdoğan'ın ne Danıştay'a ne bize ne vatandaşa sormasına gerek yok. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim."
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