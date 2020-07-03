Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifine karşı düzenlenecek Büyük Savunma Mitingi'nin iptal edilmesinin ardından avukatlar, Ankara Sıhhiye Adliyesi'ne gidip suç duyurusu yapma kararı aldı.

Baro başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatlar, kurulan barikatlardan kontrollü şekilde geçerek Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde toplandı. “Savunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan avukatlar,, "sloganları attı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre avukatlar adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, avukatların hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini ve bunun tarihi sorumlulukları olduğunu söyleyerek, “Bu yüzden, insan onurunun yeryüzünün ve gökyüzünün güçlüleri karşısında korunmasının tarihi avukatlarla başlar. Ancak o güçlülerin avukatlardan her devirdeki korkusu öyle büyük olmuştur ki; bazen onları hapislerle, idamlarla tehdit ettirmiş bazen de bir virüs salgınından çaresizce medet umdurmuştur” diye konuştu.

BARO BAŞKANLARINA VE BİNLERCE AVUKATA BİBER GAZLI MÜDAHALE: Birçok meslektaşımız biber gazına maruz kaldı. Mersin Barosu pankartı çok ciddi zarar gördü. Ankara Adliyesinde avukatlar oturma eylemi yapıyor.https://t.co/uvNUQMhFx9 pic.twitter.com/hJ2ao5WsQs — Mersin Barosu (@MersinBarosu) July 3, 2020

Avukatların cübbelerinin ‘gökyüzü kadar büyük’ olduğunu ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Sağkan, “Şimdi onların cübbeleri bir barınak, bir çatı, bir kalkan. Altına kimsesiz çocuklar, öldürülen kadınlar, yakılmış ormanlar ve ortadan kaldırılmak istenen koca bir adalet sistemi sığıyor” dedi.

'Biber gazı sıkıp, darp ediyorlar'

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüme kararı alan avukatlar, polis müdahalesiyle karşılaştı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşananlara dair bir videoyu da eklediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avukatları ilgilendiren 'çoklu baro' teklifi Meclis'te. Avukatlar da Meclis'e gelip seslerini duyurmak, düşüncelerini aktarmak istiyor. Ne yapıyorlar? Biber gazı sıkıp, darp ediyorlar. AKP zihniyeti baskı, şiddet, yasak dışında bir şey bilmiyor."

Avukatları ilgilendiren "Çoklu Baro" teklifi Meclis'te. Avukatlar da Meclis'e gelip seslerini duyurmak, düşüncelerini aktarmak istiyor. Ne yapıyorlar? Biber gazı sıkıp, darp ediyorlar. AKP zihniyeti baskı, şiddet, yasak dışında bir şey bilmiyor. pic.twitter.com/n9geTL87RU — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) July 3, 2020

Oturma eylemi düzenlediler

Meclis'e yürümelerine izin verilmeyen avukatlar, Ankara Adliyesi önünde oturma eylemi düzenledi. Avukatlar, burada göndere cübbe de çekti.

Avukatlar, Ankara Adliyesi önünde bulunan göndere cübbe çektihttps://t.co/6IRYGk1CDH pic.twitter.com/gXmXPAfRpR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 3, 2020

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