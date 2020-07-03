Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden avukatların eylemine dair açıklama: Personelimize saldırıldı, suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların sayısında yaşanan artış nedeniyle yürüyüşlerin yasakladığını hatırlattı.

© Fotoğraf : Mersin Barosu Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi Ankara Barosu ve çeşitli illerin barolarına mensup avukatlardan oluşan yaklaşık 600 kişilik bir grup saat 15:00 itibariyle Ankara Adliyesi bahçesinde toplanmıştır" denen açıklama, şöyle devam etti:

"Burada yapılan basın açıklaması sonrası toplu olarak TBMM'ye yürümek isteyen gruba eylemlerinin yasaya aykırı olduğu ifade edilmiş olup, bu esnada grup içerisinde bulunan şahıslar tarafından görevi sadece güvenliği ve düzeni sağlamak olan personelimize pankart-döviz sopaları ve akordiyon bariyerler atmak suretiyle saldırıda bulunulmuştur. Yasal mevzuatı çok iyi bilmelerine ve personelimizin iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, marjinal grupların izinsiz gösteri-etkinliklerinde rastlanacak şekilde görevlilerimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."

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