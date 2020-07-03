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    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007031042386267--ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-turkiye-turistler-icin-en-guzel-onlemleri-almis/

    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Antalya’da görüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmenin ardından, "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

    Antalya’da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile 'Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

    Regnum Carya Otel'de düzenlenen toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Sakarya’daki patlamaya değinen Çavuşoğlu, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine de baş sağlığı ve sabır diliyorum. İlgili arkadaşlarımız oradalar, biz de takip ediyoruz. Allah böyle bir olayı yaşatmasın" dedi.

    Ukrayna'nın Türkiye için sadece komşu ülke olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Dost, stratejik bir ortak. Her alanda ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bir ülke. Cumhurbaşkanlarımız arasında yakın dostluğun dışında, yakın işbirliği var. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Kiev ziyaretinde 8’nci toplantıyı gerçekleştirmişlerdi. Bugün değerli dostumla bu zirvenin takibini yaptık. Zirvede gündeme gelen konuları ele aldık ve hangi alanlarda hangi adımları attık, atmamız gerekir bunları konuşma fırsatımız oldu. Baş başa ve heyetler arası yaptığımız görüşmelerde sadece geçmişi gözden geçirmedik, bundan sonraki süreçte hangi adımları atacağız? Bir sonraki toplantının hazırlıklarını da aynı şekilde yaptık. Önümüzdeki zirvede hangi konular gündemde olacak? Hangi anlaşmalara müzakere diyoruz? Bunların nasıl müzakerelerini tamamlayıp zirvede imzalayabiliriz? Bunları konuştuk. İkili ilişkilerimizin diğer boyutlarını da ele alma imkanımız oldu. Her şeyden önce Covid döneminde yakın bir işbirliği içerisinde olduk ve Covid sonrasında bizi neler bekliyor? İlişkilerimizi nasıl geliştiririz? Bunu da ele aldık" diye konuştu.

    Ukrayna ile ikili ticaretin artması gerektiğini bildiren Bakan Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin artması için uzun zamandır müzakere ettiğimiz serbest ticaret anlayışını artık imzalamak istiyoruz. Uzun zamandır gündemimizde yer alıyor ve bunun için bazı pratik öneriler var. Kısa süre içerisinde bu müzakereleri de neticelendirmek için Dışişleri Bakanları ve Ticaret Bakanları olarak bir toplantı yapmayı da öngörüyoruz. 5 milyar dolara yaklaşan ticaretimizi, niye 10 milyar dolara çıkarmayalım? Onun da üstüne çıkacak potansiyelimiz var. Ukrayna’da 3 milyar dolardan fazla Türk yatırımı var. Önemli Türk firmalarımız yatırım yapıyor ve Türk firmalarımızın daha fazla yatırım yapması için onları birlikte teşvik edeceğiz. Önümüzdeki süreçte yine ülkeler arasındaki konsolosluk ilişkileri dahil, savunma sanayindeki işbirliklerimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunları da ele aldık. Diğer taraftan yine Ukrayna ve Türkiye olarak uluslararası platformda yakın işbirliğimiz var. Biz her platformda Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Turizmin hem Ukrayna, hem de Türkiye için önemli bir sektör olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "2 yıl önce pasaportsuz seyahati başlatmıştık. Bu uygulamadan sonra karşılıklı ziyaretler arttı. Özellikle Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı bir buçuk milyonu geçti. Bu sene pandemiden dolayı gecikme oldu ama pandemi sonrası yeni normalde tatilciler olarak ülkemize gelen ilk turistler Ukrayna’dan oldu. Dolayısıyla Ukraynalı dostlarımıza ve Ukrayna yönetimine de çok teşekkür ediyoruz. Ukraynalı turistleri ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.

    'İlişkilerimizi çok daha geliştireceğiz'

    Görüşmelerinin samimi bir ortamda son derece verimli geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte de sadece oturup konuşmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Somut adımlar atarak ilişkilerimizi çok daha geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

    Kuleba ise Bakan Çavuşoğlu tarafından ağırlanmaktan son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Daha önce telefon görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sırasında birçok konuyu ele aldık. Ama bildiğiniz gibi doğrudan görüşmeler hiçbir şeyin yerini alamazlar. Konuşmama başlamadan önce bende taziyelerimi sunmak istiyorum. Havai fişek patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz, Allah sabır versin. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz" dedi.

    Bakan Kuleba, Ukrayna-Türkiye arasındaki ilişkilere işaret ettiği konuşmasında "İşbirliğimizin potansiyeli ciddi anlamda hayata geçirildi. Burada çok ideal ve önemli projeler hayata geçirdik. Özellikle savunma sanayisi alanında. Tabi turist akışları bütün bunlar artık dostluğumuzun ve etkileşimimizin somut neticesidir" dedi.

    "Bugün Türk mevkidaşımla şöyle bir anlaşmaya vardık" diyen Bakan Kuleba, şöyle devam etti:

    "Bu meseleyi önemli sonuca bağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Özellikle ticari konularla ilgilenen arkadaşlarımız bu konuyla ilgilenmeye devam edecek. Hem liderlerimiz, hem Dışişleri Bakanları, hem de Ticaret Bakanlarımız da bu meseleyi bir neticeye bağlamak için ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Her iki tarafında iradesi var. Özellikle iş ve ekonomi alanında. Ülkelerimiz çok yoğun şekilde çalışabilirler. Bugün ekonomik konuları da ele aldık. Çünkü Mevlüt Bey'le beraber bir konuda hem fikiriz. Gerçekten salgının etkilerini minimize etmek için elimizden geleni yapmalıyız. O yüzden karşılıklı olarak yeni imkanlar sunmalıyız. Emin olabilirsiniz ki bundan sonra bu konulara özellikle önem vereceğiz."

    Bakan Dmitriy Kuleba, Türkiye’ye Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu.

    Çavuşoğlu, gazetecinin Almanya görüşmesiyle ilgili sorduğu sorusunu şu şekilde yanıtladı:

    "Almanya’yı ziyaret ettik. Almanya 2 gün önce AB dönem başkanlığını üstlendi, 6 ay boyunca yürütecek. Almanya'nın dönem başkanlığında Türkiye-AB arasında neler yapabiliriz? Beklentimiz ortada. Göç mutabakatının güncellenmesi var. Bu konuları Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Merkel'le de 2 defa görüştü. İkili ilişkilerimizi ele alma imkanımız oldu. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Dün basın toplantısında değindik, detaylara girmeyeceğiz. Diğer taraftan Covid sonrası yeni normalde turizmi de konuştuk. Avrupa Birliği listesinin adil olmadığını, objektif kriterlerden uzak siyasi sahiplerle yapıldığını söyledik. Listeye bakınca hangi ülke AB’nin içinde hangi bölge hangi ülkeyi dahil etmek istedi bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Objektif kriterler çerçevesinde Türkiye’nin de güvenli ülkeler listesinde olması gerektiğini anlattık. Aynı şekilde rakamlarla birlikte anlattık. Türkiye’nin güvenli ülke olduğunu, seyahat yasağının kalkması gerektiğini anlattık. Çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Tüm toplantılar açık, net ve samimi oldu. Basın toplantısında da tüm soruları açıklıkla cevapladık."

    'Olumlu adımlar atacağımızı umut ediyorum'

    10 gün sonra AB'nin listesini güncelleyeceğini aktaran Çavuşoğlu, "Günlük bilgileri hem Sağlık Bakanlığı kendi sistemine giriyor aynı zaman Dünya Sağlık Örgütü sistemine giriyor. Almanya ve diğer ülkeler için de Sağlık Bakanlığımız güncel bilgileri sadece sistemine koymuyor, o ülkelere de gönderiyor. Bu işbirliği içerisinde önümüzdeki günlerde olumlu adımlar atacağımızı umut ediyorum" dedi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

    "İngiltere de seyahat uyarısının kaldırıldığı 59 ülkeyi açıkladı. Türkiye de bunların içinde. Dolayısıyla her ülke kendi vatandaşının sağlığını düşünmek durumunda ama objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ülke de açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da dün arayarak Türkiye'yi güvenli listeler içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulanacağını kendisi söyledi. Avrupa Birliği kararına rağmen."
    Etiketler:
    Görüşme, Antalya, Turist, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ukrayna
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