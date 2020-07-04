Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası çalışmalar sürüyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında ekipler çalışmalarını sürdürüken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu, 22 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralanın olduğu patlamada ekipler çalışmalarına gece saatlerinde de devam ediyor.

Patlama sonucu bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92 kişinin taburcu olduğunu ve 22 kişinin ise tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sakarya Hendek’teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Hendek’teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. pic.twitter.com/GQBewa299S — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 3, 2020

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden başsağlığı mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de yaşananlara ilişkin bir mesaj yayınladı. Elçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında yaşanan trajik olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına en içten başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.