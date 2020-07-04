Kayıt
10:28 04 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Ozan Güven - Deniz Bulutsuz olayında ilk tanık ifadesi: Evime geldi, üstü kandı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 111
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104237/04/1042370404_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_ea9bafe8669bb8deb93022a34f4e9b5b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007041042386863-ozan-guven---deniz-bulutsuz-olayinda-ilk-tanik-ifadesi-evime-geldi-ustu-kandi/

    Ozan Güven tarafından darp edildiğini belirten Deniz Bulutsuz’un o gece evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı ifade verdi. Oraylı, “Ozan Güven’in şoförü ile geldiler. Bulutsuz’un çenesinde yara bandı vardı. Tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. ‘Ozan beni öldürecek’ deyip duruyordu" dedi.

    Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları karşılıklı darp suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Erdem Lütfü Oraylı, ‘olaylı gece’yi şöyle anlattı:

    “Büyük bir iş aldığımız için ben, Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’la kutlama yemeğine gittik. Yemek süresince herhangi problem yoktu. Fakat genel anlamda Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’a karşı şiddetli kıskançlık problemleri vardı. Yemek aşamasında Ozan Güven, Deniz Bulutsuz’un daha önceki zamanlarda fotoğraflarını çeken Baran Doğan’ın ismini anıp kendi kendine sinirlendi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Ozan Güven Deniz Bulutsuz'dan şikayetçi oldu
    Ozan Güven ‘Baran’ı avucumun içi ile tokatlamak geçiyor’ dedi. Bu konuşmalar dışında başkaca bir problemle karşılaşmadık. Ozan Güven yemekte 4 duble rakı, 1 kokteyl içti. Yemek yedikten sonra Ozan Güven’in şoförü Hasan bizi bahse konu adresten aldı. Araçta ben eve gitmek istediğimi söyledim. Benim evime gideceğimiz esnada yol üzerinde Ozan Güven’in arkadaşı olan Ramazan’ın evinin önünde durduk. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, Ozan’ın şoförü ile beraber Ramazan’ın evine gittiler.

    Deniz Bulutsuz’un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz’i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz’i içeri aldıktan sonra Deniz bana ‘Ozan Güven beni öldürecek’ deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı.

    O sırada Ozan Güven’den şiddet gördüğünü, kendisini öldürmeye çalıştığını, telefonunu elinden alarak kimse ile iletişime geçmesini engellediğini, üstüne kapıyı kilitleyip dışarı çıkmasını engellediğini söyledi. 

    Ben, Deniz Bulutsuz’a ne olduğunu sorduğumda ise bana Ozan Güven’in arkadaşı Ramazan’ın evine gittiğinde Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’un daha önceki erkek arkadaşından konu açılmasından kaynaklandığı için bu durumun yaşandığını söyledi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Ozan Güven dosyaya gizlilik kararı aldırttı
    Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a Ramazan ve Hasan’ın yanında ‘eski sevgilisi Denizi iyi s........ş’ şeklinde kendisine hakaret ettiğini bana söyledi. Aynı cümleyi bir sonraki gün Ozan’ın şoförü Hasan bana geldiğinde Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz için kullanmış olduğunu kendisi de doğruladı."

    Abajurla çenesine vurulmuş

    Soruşturma dosyasına sunulan 18 Haziran 2020 16.26 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Deniz Bulutsuz’un yapılan muayenesinde 12 Haziran gecesi abajurla çenesine vurulduğunu, bu nedenle çene ucunda düzensiz laserasyonu olduğu belirtildi. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.

    Raporda Bulutsuz’un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.

    Bulutsuz’dan şikâyetçi olan Ozan Güven’in 14 Haziran’da özel bir hastaneden aldığı geçici darp raporu da soruşturma dosyasına girdi. Raporda burunda sıyrık, yüzde çok sayıda lezyon ve sıyrık, sol elde sıyrık olduğu ifade edildi. Güven ayrıca savcılığa fotoğraf da sunmuş.

    Etiketler:
    Soruşturma, ifade, Kadına şiddet, Darp, Deniz Bulutsuz, Ozan Güven
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kuğu Takımyıldızı'nda yer alan çok genç NGC 7027 gezegenimsi bulutsusu görüntüsü
    Kelebek Nebulası’ndan Mars kraterlerinin kuşbakışı manzarasına: Haziranın en ilginç uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet