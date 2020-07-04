Sakarya'daki havai fişek fabrikasına Rus Be-200 amfibi uçağıyla müdahale edildi

Sputnik'e konuşan Mollayev, "Be-200 uçağı, tüm Türkiye'nin takip ettiği havai fişek fabrikasında çıkan yangının söndürülmesinde yer aldı. Yangın başarıyla söndürüldü ancak maalesef can kayıpları da yaşandı" dedi.

Be-200 yangın bölgesine İzmir'den intikal ettirildi. Uçak, Sapanca gölünden su alarak yangına müdahale etti.

Türkiye, Rus Be-200 amfibi uçağını kullanan ilk yabancı ülke olmuştu. Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'da (RG) yer alan bir makalede, kiralanmasının ardından Türkiye'de yangın nöbetine başlayan Be-200 uçaklarının, ilk kez yurt dışına gittiği belirtilerek "Şimdilik satış işlemi söz konusu olmasa da bu bir dönüm noktası" denmişti.

Beriyev Uçak Şirketi’nin bağlı olduğu Birleşik Uçak Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre, Be-200ChS dünyanın tek reaktif amfibi uçağı ve bu özelliği ona yangın söndürme faaliyetleri sırasında hız bakımından tartışmasız bir üstünlük sağlıyor. Uçağın gövdesinde 12 ton su bulundurulabiliyor. Tek seferde uçaktan 270 ton kadar su bırakılabiliyor.

Diğer yandan uçak, hızlı bir şekilde orta uzunlukta bir güzergâhta yolculuk için 46 yolcu kapasiteli bir uçağa dönüştürülebiliyor, piste olduğu gibi suya da iniş yapabiliyor. Uçağın içine ayrıca tehlikeli enfeksiyonlar taşıyan yolcular için sıhhi bir modül yerleştirilebiliyor.