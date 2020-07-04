Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'tan Ozan Güven'e tepki: Şiddetin her türlüsüne karşıyız

Oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı ileri sürülen Ozan Güven'e tepki gösterdi. İkili, "Konunun içeriğini bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne karşıyız" ifadesini kullandı.

Oyuncular İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu.

Posta'da yer alan habere göre ikili, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kadına şiddete hayır! Konunun içeriğini bilmiyoruz ama şiddetin her türlüsüne karşıyız. Tekrar söylüyoruz, konunun içeriğini bilmiyoruz. Ama özellikle söylüyoruz, kadına şiddete sonuna kadar karşıyız."