Zeki Müren’i eleştiren Özdemir Erdoğan'ın 1990 yılındaki albüm kapağı sosyal medyada gündem oldu

Özdemir Erdoğan'ın 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren için kullandığı "Ya bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir Allah’ın kulu paşası da çıkıp, ‘Ya buna madam deyin, başka bir şey söyleyin ama Paşa demeyin orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi" ifadesi sosyal medyada tepki çekti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın tepki çeken sözlerinden sonra, 1990 yılında yayınladığı 'Düşünceli Şarkılar' isimli albüm kapağındaki çıplak fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

© DHA / Özdemir Erdoğan'ın Düşünceli Şarkılar isimli albümünün kapağı.

Erdoğan söz konusu fotoğraflar için şu açıklamayı yapmıştı:

"Her türlü giysiden, maddi değerlerden arınmış, yalın bir adamı anlatmaya çalışıyorum."

Ersen ve Dadaşlar’ın solisti Ersen Dinleten de Özdemir Erdoğan’ı eleştirdi: “Dilini tutup kafayı sıyırmasa ülkenin en iyi müzisyenlerinden biri. Ayrıca çok severim ancak dili ve davranışları yüzünden bir yıldız sanatçı olamadı, yazık çok yazık.”