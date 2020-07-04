Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförü: Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin

Pendik’te polis ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle iki minibüs sürücüne polis tarafından cezai işlem uygulandı.

Ceza yiyen minibüs sürücüleri ile basın mensubu arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Denetime takılan bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Karşısında basın mensubunu görünce şaşıran minibüs sürücüsü, "Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin" ifadesini kullandı.

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir minibüs şoförü ise, "Fazla 3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sadece bugün bana denk geldi. Arabalar hep boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim arabam 16 kişilik normalde, oturanları göremedim. Ne desem boş ama. Cezayı yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız lazımdı ama aldık" dedi.