MASAK'ta 'Erdoğan’ın T.C’siyle bilgileri sorgulandı' soruşturması: 115 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, “FETÖ” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, eski MASAK çalışanlarının “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası ile sistemde sorgulama yapmakla” suçlandığı öğrenildi. Savcılık, Erdoğan’ın geçmişteki para hareketlerinin sorgulandığı iddiasını araştırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MASAK’ta büyük oranda personel değişimi yaşandı.

FETÖ’den ihraç edilenlerin yerine, diğer kurumlardan uzmanlar getirildi. Bu personel, FETÖ ile mücadele kapsamında “mali suçları” araştırdı, savcılık ve mahkemelere raporlar gönderdi. Ancak 2016’dan beri MASAK Başkanı olarak görev yapan Osman Dereli, 9 Ağustos 2019’da sürpriz bir şekilde görevden alındı. Dereli’nin yerine Hayrettin Kurt getirildi. Bu görev değişikliğinin ardından MASAK’ta ciddi bir değişime gidildi. 2016’da MASAK’a getirilen 150’ye yakın personel, Kasım 2019’da görevden alınarak Sayıştay, Maliye ve illerdeki defterdarlıklara gönderildi.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran Salı günü, eski MASAK çalışanı 115 kişiye saat 06.00’da operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan 115 kişi Ankara Emniyeti TEM Şube’ye getirildi.

“FETÖ üyeliği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada, gözaltındaki MASAK çalışanlarına “mülakat” sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TC kimlik numarası ile sorgulama yapıp yapmadıkları, Cumhurbaşkanı’nın geçmişe yönelik para hareketlerini inceleyip incelemedikleri soruldu. Bazı çalışanların, “Bizim MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Bizler darbe girişiminden sonra güvenlik soruşturmalarından geçirilerek buralara alındık” dediği öğrenildi.