Meclis'te Führer tartışması

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Meclis'te 'çoklu baro' düzenlemesi için 04.00’lere kadar çalışan Meclis Adalet Komisyonu'nda tansiyon yükseldi.

Görüşmeyi yürüten AK Partili Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, "İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz" sözleriyle tırmanan gerilim, 'cibilliyet' suçlaması ve karşılıklı hakaret ifadeleriyle sürdü.

Birbirlerinin üzerine yürüyen CHP ve AK Parti milletvekilleri kavganın eşiğinden dönerken, onları HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ayırmaya çalıştı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in gruplar arasına pet şişedeki suyla salonun ortasına sınır çizmesiyle gülüşmeler başlayınca ortam yatıştı.

Komisyondaki tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

'Atatürk'ün meclisinde kimse İsmet Paşa'ya 'Führer' diyemez'

Yunus Emre (CHP): İsmet Paşa'nın bu Gazi Meclis’te bir sözü vardır 'Suçluların telaşı içerisindesiniz' diye. Bu telaşınızı da ona yoruyorum Sayın Başkan.

Yılmaz Tunç (AK Parti): İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz.

Yunus Emre (CHP): Atatürk’ün Meclisinde kimse İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemez!

Özkan Yalım (CHP): Bu ne demek ya! Sözünü geri al. Yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına böyle hakaret edemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ‘diktatör’ diyor, duymuyor musun?

Aydın Özer (CHP): İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemezsin!

Yılmaz Tunç (AK Parti): Olmaz böyle şey! Siz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diyeceksiniz, cevabı aldıktan sonra da sinirleneceksiniz.

Suzan Şahin (CHP): Özür dileyeceksin. Gerine gerine oturduğun koltuk İnönü’nün koltuğu.

Yılmaz Tunç (AK Parti): ‘Führer’ demedik, ‘Führer’in mektubu’ dedik.