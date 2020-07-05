İBB ve ODTÜ hazırladı: İstanbul'un 17 ilçesi tsunamiden etkilenecek

İBB ve ODTÜ işbirliği ile hazırlanan 'İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları' çalışması tamamlandı. Çalışmayla, İstanbul'un olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen denize kıyısı olan 17 ilçesi için ayrı ayrı rapor hazırlandı, kayıpları en aza indirmeyi sağlayacak önlemler belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem tehdidi altındaki kentte olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmada risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiğinin ifade edildiği raporda, ilçe ilçe şu bilgiler yer aldı: