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    İBB ve ODTÜ hazırladı: İstanbul'un 17 ilçesi tsunamiden etkilenecek

    © AFP 2020 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    İBB ve ODTÜ işbirliği ile hazırlanan 'İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları' çalışması tamamlandı. Çalışmayla, İstanbul'un olası bir tsunamiden etkileneceği öngörülen denize kıyısı olan 17 ilçesi için ayrı ayrı rapor hazırlandı, kayıpları en aza indirmeyi sağlayacak önlemler belirlendi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem tehdidi altındaki kentte olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

    İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmada risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

    Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

    Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde değişken ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiğinin ifade edildiği raporda, ilçe ilçe şu bilgiler yer aldı:

    • Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.
    • Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.
    • Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.
    • Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.
    • Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.
    • Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.
    • Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak, bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.
    • Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı, yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.
    • Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.
    • Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.
    • Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı . hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.
    • Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.
    • Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.
    • Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. Bin 500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.
    • Tuzla'da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.
    • Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.
    • Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.95 metre, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.
    Etiketler:
    Zeytinburnu, Üsküdar, Tuzla, Silivri, Pendik, Maltepe, Kartal, Küçükçekmece, Kadıköy, Fatih, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bakırköy, Avcılar, Adalar, Tsunami, ODTÜ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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