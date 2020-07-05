Koronavirüs tedbirleriyle düğün: Takılar cansız mankenlere takıldı

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleriyle yapılan bir düğünde takılar gelin ile damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında gelin ve damada takı sırasında temas olmaması için 'manken gelin-damat' uygulaması başlattı.

Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle salonda ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı.

Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

Gelin Sinem Dağ ile damat Sinan Dağ alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Gayet güzel bir uygulama, düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" dediler.