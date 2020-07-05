Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayle ilgili olarak "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" açıklamasında bulundu.