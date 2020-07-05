İTO'dan Kovid-19'a karşı 'kuru temizleme' önerisi

İTO Başkanı Avdagiç, kuru temizlemedeki yıkama işleminin su yerine virüsleri öldüren 'güçlü temizleyiciler' kullanılarak yapıldığına işaret etti.

Avdagiç, virüs riskinden uzaklaşmak için çamaşır makinesinde yüksek sıcaklıkta yıkandığında deforme olan kıyafetlerin, kuru temizlemede yıkanmasının güvenli bir yöntem olduğunu vurguladı.

Kuru temizleme sektörünün, pandemi sürecinde kıyafetlerde kuru temizlemeyi çözüm olarak önerdiğini ifade eden Avdagiç, "Virüsün yün, ipek, kaşmir gibi dokuları bulunan kıyafetlerde damlacık yoluyla yayılmasının önüne geçmenin en güvenilir yöntemi kuru temizlemedir. Pandemi sürecindeki şehir efsanelerinden biri de kuru temizleme sektörümüzle ilgili. Kuru temizlemenin virüs üzerindeki etkisini sorgulayan bu efsaneyi bitirecek yanıt, kuru temizlemedeki 150 derece sıcaklıktır" diye konuştu.

'İstanbul'da 1000 civarında kuru temizlemeci var

Avdagiç, İstanbul'da 1.000 civarında kuru temizleme işletmesi bulunduğunu, orta ölçekli bir işletmenin 8-10 kişiye sağladığı istihdamla kuru temizlemenin önemli bir iş kolu olduğunu söyledi.

Avdagiç, "Halkımız, kuru temizleme etrafında oluşturulan şüphe bulutlarına ehemmiyet vermemeli. Bilim Kurulu üyelerimizin açıklamaları dışındaki açıklamaları dikkate almamak son derece önemli" dedi.

Dünyanın önde gelen bilim otoritelerinin, yeterli sıcaklıkta yapılan yıkama sırasında başka bir kıyafetten virüs bulaşmasının da mümkün olmadığına işaret ettiğini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Takım elbise, palto, kazak gibi kıyafetleri evlerimizdeki çamaşır makinesinde yüksek sıcaklıkta temizleme şansı yok. Bu kıyafetlerin kumaşları bırakın 60-70 dereceyi, 40 derecede bile yıkansalar, bir daha asla giyilemeyecek hale gelirler. Kuru temizleme sürecinde ise kullanılan sanayi tipi ütülerde sıcaklık 150 dereceyi bulur. Öncesinde de solventle yıkanıp 70-80 derecede buharla kurutma işlemi yapılır. Bu sürecin virüsleri öldüren güvenilir bir metot olduğu tüm dünyada bilim insanları tarafından da kabul edilmiştir."