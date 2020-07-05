Eski eşini silahla vurup intihar etti

İstanbul Küçükçekmece'de 2019 yılında boşandığı eski eşi İmran E. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen Bayram Ö., reddedilmesi üzerine silahına sarıldı.

Eski eşini tabancayla yaralayan Bayram Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Bu sırada hemşire olduğu öğrenilen bir kadın ağır yaralanan Bayram Ö'ye kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayram Ö. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.