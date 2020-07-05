Kayıt
15:35 05 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı davasında konsolosluk çalışanı Demir'in ifadesi ortaya çıktı: Tandırı yakmamı istediler, bir panik havası vardı

    © AP Photo / Hasan Jamali
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104090/75/1040907560_0:38:2369:1370_1200x675_80_0_0_ea188d143766cc3ad542341f09357888.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007051042391712-kasikci-davasinda-konsolosluk-calisani-demirin-ifadesi-ortaya-cikti/

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili devam eden davada, konsolosluk çalışanı Zeki Demir'in dün mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Demir, "Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Daha sonra hemen gitmem istendi" dedi.

    Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı’nın infaz edilmesi sonrası cesedinin nerede olduğu ve nasıl öldürüldüğü soru işareti olarak kalmıştı.

    Konsolosluk çalışanının ifadesi

    Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, olayla ilgili İstanbul’da yürütülen soruşturma sonrası açılan davada ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir’in “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Daha sonra hemen gitmem istendi” demesi ‘tandır’ detayını bir kez daha gündeme getirdi.

    Mermer parçaları renk değiştirdi

    İfadesinin devamında tandır kapağının altındaki mermerin kırıldığını belirten Demir’in, “Etraftaki mermer parçalarının renginin değiştiğini gördüm. Kimyasal maddeyle yıkanmış olabileceğini düşündüm” demesi, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yakılmış olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

    Emniyet'in almanağında yer almıştı

    Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin yakıldığı iddiası ilk kez İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Almanak 2019’unda yer almıştı. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "Tandırı yaktılar” ifadelerinin yer aldığı almanakta, DNA kalıntılarının bulunmamasının aslında bir delil olduğu ima edilmişti.

    Geçen yıl mart ayında Al Jazeera Arabic tarafından yayımlanan belgeselde, Cemal Kaşıkçı’nın yakıldığı belirtilen fırının görüntülerine yer verilmişti.

    'DNA'da tek bir zerre bırakmayacak kadar güçlü'

    Tandırın çok yüksek ısıda yakıldığı için tüm DNA delilerinin yok edilmiş olabileceği ifade edilmişti. Editörlüğünü gazeteci Şenol Gezer’in yaptığı almanakta şu ifadeler yer almıştı:

    • Konutta üç kuyu bulunuyor, ikisi su kuyusu, diğeri ise doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır. Çifte ateşle ısı değerini bine yükselten bir tandır. O ısıda DNA’dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır.
    'DNA var veya yok' diyebilecek bir uzman

    Öte yandan, cinayetle ilgili olarak İstanbul'a geldiği tespit edilen Suudi Arabistanlı ekipte yüksek lisans tezini 'Kemikten elde edilen DNA analizi' üzerine yapmış bir uzman da (Salah Mohammed A Tubaigy) bulunuyordu. Çürüyen, yakılan kemikler üzerinde “DNA var veya yok” diyebilecek bir uzman.

    32 porsiyon pişmiş et siparişi

    Yine bölgede yapılan araştırmalar, infaz timinin Cemal Kaşıkçı’yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiğini gösteriyor. İster istemez akıllara bir çok soru daha takılıyor. Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı?

    Etiketler:
    ifade, Cinayet, Duruşma, Mahkeme, Cemal kaşıkçı'nın öldürümesine ilişkin açılan soruşturma, Cemal Kaşıkçı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi kentindeki plajda güneşlenen bikinili kadın, 1970
    Plaj modasının gözdesi bikini, 74 yıl önce tanıtıldı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet