Baro başkanları hukukçu vekillere cübbe gönderdi: Ya cübbeye düğme dikin ya da bu tekliften vazgeçin

Meclis önünde 4 gündür Adalet Komisyonu'ndaki toplantılara katılmak için bekleyen baro başkanları Adalet Komisyonu'nun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi. Yapılan açıklamada, "Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin" denildi.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan bir ilde birden fazla baro kurulmasının önünü açan 28 maddelik yasa teklifinin Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ederken Meclis önünde bekleyen baro başkanları komisyonun hukukçu milletvekillerine cübbe, düğme ve dikiş seti gönderdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, baro başkanları adına açıklama yapan Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, tüm çözüm çabalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

Adalet Komisyonu üyesi avukat milletvekillerine birer avukat cübbesi, düğme ve dikiş seti hediye ettik. Yakıştırıyorlarsa buyursunlar kendi cübbelerine diksinler. Biz düğmesiz, iliksiz ve cepsiz cübbelerimizle, mesleğimizi onurla icra etmeye devam edeceğiz. #Vazgeçmeyeceğiz pic.twitter.com/HtqwE9FIHX — Av.Gökhan Bozkurt (@gokhanbozkurt09) July 5, 2020

​Adalet Komisyonu'nun hukukçu vekillerine seslenerek meslek yeminlerini hatırlatmak için cübbe ve düğme gönderdiklerini belirten Bozkurt, "Biz cübbemize düğme dikilmesine izin vermedik. Adalet Komisyonu’ndaki meslektaşlarımıza yeminlerini hatırlayıp cübbe ve düğme gönderdik. Ya cübbelerinize düğme dikin ya da düğmeyi çöpe atıp bu süreçten vazgeçin!” ifadelerine yer verdi.

Baro başkanları, Meclis önünde bekleyişlerinin dördüncü gününde yaptıkları basın açıklamasının ardından hepbirlikte Avukatlık Meslek Andını okudu.