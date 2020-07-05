Kayıt
23:19 05 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    103 senaristten Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 1821
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/65/1042366517_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e36e556534728ccd71909e205678171f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007051042392624-103-senaristten-ozan-guven-bildirisi-tum-yapimci-ve-kanallar-tavir-alsin/

    Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili bildiri yayınlayan 103 senarist, “Bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

    Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili tepkiler sürerken, senaristler de bir bildiri yayınlayarak kadına şiddete karşı çağrıda tavır alınması çağrısında bulundu. Senaristler, Güven ile iş anlaşması buluna bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşların açıklama yapmasını istedi.

    Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 103 imzalı bildiride şöyle denildi:

    - Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz.

    - Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. “Kadın beyanı esastır” ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un koşulsuz biçimde yanındayız.

    - Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, “tanıyoruz, yapmaz” türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

    İmzacılar: Adem Bıyık, Ali Demir, Atilla Ünsal, Aybike Ertürk, Ayşegül Bostancı, Ayşen Günsu Teker, Ayşin Akbulut, Barış Erdoğan, Başak Başaran, Berrin Tekdemir, Bilal Babaoğlu, Birol Elginöz, Birol Tezcan, Burak Acar, Burcu Görgün, Burcu Över, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Ceyda Aşar, Coşku Kılıç, Çağdaş Eroğlu, Çağrı Kara, Çetin Taşçı, Damla Güçer Çamtepe, Deniz Dargı, Deniz Gürlek, Deniz Yavaşoğulları, Deniz Yılmaz, Didem Ayberkin, Dilek İyigün, Doğu Yücel, Duygu Ertekin, Elif Benan Tüfekçi, Elif Özsüt, Emine Koçak, Emrah Dönmez, Enver Sülük, Erdal Bektaş, Erdem Açıkgöz, Esma Barış, Eylül İdiman, Ezgi Özcan, Fatoş Ünsal, Feza Doğru, Figen Şakacı, Fulya Emek Tanrıkulu, Funda Alp, Gamze Arslan, Gül Abus Semerci, Gül Gürsoy, Gülbike Sonay Üte, Gülçin İçöz, Gülengül Altıntaş, Hale Çalap, Hatice Meryem, Hazar Kozice, Hilal Çelenk, Hilal Yıldız, Hülya İniş, İbrahim Güler, İlker Barış, İlker Aslan, İnan Güngören, İrfan Saruhan, İsmail Doruk, Melek Seven, Memed Onur Özkök, Meriç Demiray, Meryem Gültabak, Murat Uyurkulak, Nazlı Sunlu Kaçan, Nimet Erdem, Nuriye Bilici, Özcan İnan, Özgür Ağaoğlu, Özlem Elginöz, Özlem Yılmaz, Pelin Taran, Pınar Aksakallı, Pınar Uysal, Samed Aslan, Savaş Şaylan, Seçil Kahveci, Selcan Özgür, Selin Yaltaal, Sema Kaygusuz, Sertaç Sayın, Sevgi Saygı, Suna Tensi Çeken, Sümeyye Kavuncu, Şebnem İşigüzel, Tufan Bora, Tuna Kıygı, Tunus Taşçı, Volkan Sümbül, Yavuz Ekinci, Yekta Torun, Yelda Açıkgöz, Yıldız Aşarboğa, Yıldız Bayazıt, Zehra Çelenk, Zeynep Küçükerciyes, Zeynep Yılmaz

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Soçi kentindeki plajda güneşlenen bikinili kadın, 1970
    Plaj modasının gözdesi bikini, 74 yıl önce tanıtıldı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet