103 senaristten Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili tepkiler sürerken, senaristler de bir bildiri yayınlayarak kadına şiddete karşı çağrıda tavır alınması çağrısında bulundu. Senaristler, Güven ile iş anlaşması buluna bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşların açıklama yapmasını istedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, 103 imzalı bildiride şöyle denildi:

- Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz.

- Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. “Kadın beyanı esastır” ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un koşulsuz biçimde yanındayız.

- Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, “tanıyoruz, yapmaz” türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

İmzacılar: Adem Bıyık, Ali Demir, Atilla Ünsal, Aybike Ertürk, Ayşegül Bostancı, Ayşen Günsu Teker, Ayşin Akbulut, Barış Erdoğan, Başak Başaran, Berrin Tekdemir, Bilal Babaoğlu, Birol Elginöz, Birol Tezcan, Burak Acar, Burcu Görgün, Burcu Över, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Ceyda Aşar, Coşku Kılıç, Çağdaş Eroğlu, Çağrı Kara, Çetin Taşçı, Damla Güçer Çamtepe, Deniz Dargı, Deniz Gürlek, Deniz Yavaşoğulları, Deniz Yılmaz, Didem Ayberkin, Dilek İyigün, Doğu Yücel, Duygu Ertekin, Elif Benan Tüfekçi, Elif Özsüt, Emine Koçak, Emrah Dönmez, Enver Sülük, Erdal Bektaş, Erdem Açıkgöz, Esma Barış, Eylül İdiman, Ezgi Özcan, Fatoş Ünsal, Feza Doğru, Figen Şakacı, Fulya Emek Tanrıkulu, Funda Alp, Gamze Arslan, Gül Abus Semerci, Gül Gürsoy, Gülbike Sonay Üte, Gülçin İçöz, Gülengül Altıntaş, Hale Çalap, Hatice Meryem, Hazar Kozice, Hilal Çelenk, Hilal Yıldız, Hülya İniş, İbrahim Güler, İlker Barış, İlker Aslan, İnan Güngören, İrfan Saruhan, İsmail Doruk, Melek Seven, Memed Onur Özkök, Meriç Demiray, Meryem Gültabak, Murat Uyurkulak, Nazlı Sunlu Kaçan, Nimet Erdem, Nuriye Bilici, Özcan İnan, Özgür Ağaoğlu, Özlem Elginöz, Özlem Yılmaz, Pelin Taran, Pınar Aksakallı, Pınar Uysal, Samed Aslan, Savaş Şaylan, Seçil Kahveci, Selcan Özgür, Selin Yaltaal, Sema Kaygusuz, Sertaç Sayın, Sevgi Saygı, Suna Tensi Çeken, Sümeyye Kavuncu, Şebnem İşigüzel, Tufan Bora, Tuna Kıygı, Tunus Taşçı, Volkan Sümbül, Yavuz Ekinci, Yekta Torun, Yelda Açıkgöz, Yıldız Aşarboğa, Yıldız Bayazıt, Zehra Çelenk, Zeynep Küçükerciyes, Zeynep Yılmaz