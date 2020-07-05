Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden ötürü devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 14 yaralı https://t.co/Z1SKzlR3ER pic.twitter.com/rcrJ3niO35— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2020
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