RTÜK, Sıla'nın klibini 'sigaraya özendirdiği' gerekçesiyle yayından kaldırdı

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın şikayeti üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sıla’nın Karanfil klibini yayından kaldırdı.

Şarkıda geçen "Hiç olmazsa yılda bir gün/An beni al bir karanfil tak/Benden olsun bir sigara yak/Bana kor olsun" sözleri üzerine Kural’ın şikayette bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na iletti.

Bakanlık, şarkı sözlerinde alkol ve tütün ürünlerinin kullanımını özendirici ifadeler kullanıldığını öne sürerek RTÜK'e başvurdu.

RTÜK, yaptığı inceleme sonucu klibin yayından kaldırılmasına karar verdi.

RTÜK tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazıda “Sıla Gençoğlu isimli sanatçının ‘Karanfil’ isimli klibinin yayından kaldırılması hususunda medya hizmet sağlayıcılarla yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu video yayından kaldırılmıştır” denildi.

Karanfil klibi, YouTube’ta yaklaşık 25 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Milliyet’in haberine göre karardan büyük mutluluk duyduğunu açıklayan Prof. Dr. Kural, “Çok mutluyum, bu Türkiye’de bir ilk oldu! Beni, ‘Yasaklardan yana mısınız?’ diye eleştirenler oluyor ama ben demokratik ve Atatürkçü bir insanım. Amacım bunların devamının gelmemesi. Bunun savunulacak bir tarafı yok! Milyonlarca gencin kafasına, şarkıda defalarca bu sözleri geçirerek, sigara yerleştiriliyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çalışmalarıma devam edeceğim” şeklinde ifade etti.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’ysa konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.