Manisa'da etkili olan fırtına kamyon devirdi, cami minaresini yıktı

Manisa'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına yağmurla birlikte evlere, bağlara, ağaçlara ve otomobillere zarar verdi. Selendi ilçesinde bir caminin minaresi yıkılırken, Alaşehir'de hareket halindeki bir kamyon devrildi. Kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına ev eşyası taşıyan bir kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada kamyonda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kavaklıdere mevkiinde aşırı yağıştan dolayı kayganlaşan yol ve şiddetli fırtınanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek yan yattı.

Sürücü Mert Ş. ve kamyonda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen diğer 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da etkili olan fırtınada hareket halindeki kamyon devrildi, 3 kişi yaralandı https://t.co/hd1rkTFkWU pic.twitter.com/WHebTlpdp3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2020

​Alaşehir'de akşam saatlerinde esen fırtına, Beşeylül Mahallesi Osman Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında bulunan sac çatıyı uçurdu. Çatı, boş bir araziye uçarken ev sahibi Asım Yenen, "Ne olduğunu anlayamadık, birden çıkan rüzgarın etkisiyle çatı yere düştü. Allah'tan boş arsaya düştü" dedi.

İstasyon Mahallesi Bağkent sitesinde de bir çınar ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Belediye ekipleri ağaçları kesip temizleyerek, otomobili ağacın altından çıkardı.

Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Yıkılan minare yola devrilirken yolda araç veya yayanın olmaması faciayı önledi.

Yine Selendi'de etkili olan fırtına elektrik direkleri ve ağaçları devirip çatıların uçmasına neden oldu. Uçan çatı, park halindeki bir araca zarar verdi.