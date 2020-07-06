Bakan Koca: Bugünü salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz

BUGÜNÜ, SALGIN HİÇ YOKMUŞ GİBİ YAŞARSAK, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum.