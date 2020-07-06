Hürriyet yazarı Selvi: Sosyal medyaya 'unutulma' düzenlemesi geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medyada kişilerin şeref ve itibarının korunması için 'unutulma hakkı' getirileceğini açıkladı. Selvi, sahte hesapların engellenmesi için hesapların gerçek kimlik üzerinden açılmasının zorunlu olacağını belirtti.

Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbakanı Erdoğan'ın insanların şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırıları önlemek için sosyal medyada düzenleme yapılmasına yönelik talimatı üzerine AK Parti'nin bu hafta çalışmalara başlayacağını, düzenlemede MHP'nin de görüşlerinden yararlanılacağını bildirdi.

Selvi, "Sosyal medyada yaşanan en önemli sorunlardan birine yeni düzenlemede çözüm getiriliyor. Kişilerin şeref ve itibarının korunması için 'unutulma hakkı' getiriliyor" bilgisini verdi ve şöyle devam etti:

"Geçmişte olumsuz bir konudan dolayı haber olan kişi, daha sonra yeni bir hayat kuruyor. Ancak bu internet ortamında yıllarca kalıyor. Daha çocukları, yakınları ya husumeti olan bir kişi o isimle internete girdiğinde haber karşılarına çıkıyor. Bunun kaldırılması için kimi zaman mahkeme kararları dahi yetersiz kalıyor. Daha sonra aklanan ya da farklı bir hayat kuran insanların mağduriyeti ise sürüyor. Yeni düzenlemede bunun hukuki çerçevesi çizilerek arama motorlarından silinmesi sağlanacak."

'Elektronik ortamda yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilecek'

Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında hakaret, küfür, taciz dahil olmak üzere haksız saldırılara uğrayan kişilerin 2 iki sorun yaşadığını belirten Selvi, şöyle devam etti:

1- Birkaç saniye içinde servis edilen ve insanların şeref, namus ve haysiyetlerine dönük saldırıların kaldırılması uzun zaman alıyor.

2- Sosyal medya platformlarının temsilcilikleri olmadığı için mahkeme kararı verilen cezaların tebliğinde sorun yaşanıyor. Yeni düzenlemede elektronik ortamda yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilecek.

Selvi, "Bant daraltılması uygulaması ise temsilcilik atamamakta direnen sosyal medya platformları için zorlayıcı bir tedbir olarak kullanılacak. İhtar edilmelerine rağmen 30 gün içinde temsilci atamayanların bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması, buna rağmen temsilci atamamakta direnenlerin ise ikinci ihtardan sonra bant genişliğinin yüzde 95 oranında daraltılması düşünülüyor. Ama bu temsilci atayanlar için geçerli değil" ifadesine yer verdi.

'Hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak'

Selvi, diğer maddeleri de şöyle açıkladı:

1- Sosyal medya platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

2- Sahte hesapların engellenmesi için hesapların gerçek kimlik üzerinden açılması zorunlu olacak.

3- Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilik haklarına saldırılarda başvurulara 48 saat içinde cevap verilecek.

4- Mahkeme kararı ile içeriklerin kaldırılmasıyla ilgili başvurulara 48 saat içinde cevap vermeyenlere 5 milyon ile 50 milyon TL arasında ceza verilecek.

5- İçeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin olarak 3 ve 6 ayda rapor verecekler.