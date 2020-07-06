Kılıçdaroğlu'ndan Irak Başbakanı’na mektup: Bir Türkmen’i bakan yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak Başbakanı Mustafa Al Kadhimi'ye mektup yazdı. Irak'taki gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu yakından izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, mektubunda Irak'ta yeni hükümetin kurulması ve bakanlar kurulunun onaylamasından ötürü Başbakanı kutladı. Yeni hükümetin Türkiye ve Irak halkları arasındaki köklü dostluğun yararına olacak şekilde hizmet edeceğine inandığını belirten Kılıçdaroğlu mektubunda şunları yazdı:

CHP'nin isteği

“Türkiye ve Irak, uzun ve derin bir tarih ve kültürü paylaşan halkların iki komşu ülkeleridir. Zatıalilerinin Irak parlamentosu tarafından Türkmen sıralarından bir devlet bakanı atanmasıyla yetkilendirildiğini memnuniyetle kaydettik. Bu kararın, Türkmen halkının Irak'ın geleceğinin şekillendirilmesinde katkı sağlayabilmesi için kayda değer bir adım teşkil edeceği kanısındayız. Bilhassa pandemi süreci ve bundan oluşan ekonomik ve siyasî gelişmeler karşısında Türkmenlerin katkısının vazgeçilmez olduğuna güçlü şekilde inanmaktayız.”

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Onlar, uluslarımız arasında iş birliğimizi ve dostluğumuzu pekiştiren güçlü bir bağ oluşturuyorlar, inanıyoruz ki, liderliğinizdeki Irak Hükümeti içerisinden Irak'ın geleceğine katkı sağlamaları, aynı zamanda müreffeh, demokratik ve eşit bir Irak'a da dahil olmalarına imkan sağlayacaktır.”

8 Türkmen vekil var

Irak parlamentosunda, Irak Türkmen Cephesi'nden 3 milletvekili seçildi, diğer siyasi partilerde de 5 Türkmen milletvekili bulunuyor. Toplam 8 milletvekili, partileri ayrı olsa bile birlikte hareket edecekleri yolunda açıklama yaptı.