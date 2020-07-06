Ayşe Karaman'ın annesi: Bu adam tutuksuz yargılandıkça beni her gün öldürüyorsunuz

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın erkek arkadaşının evinde ölü bulunmasına ilişkin açılan dava savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ertelendi. Karaman'ın annesi, "Benim çocuğumun hayatıyla neden oynadı? Bu adam tutuksuz yargılandıkça beni her gün öldürüyorsunuz" dierek sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı öldürdüğü suçlamasıyla uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tarhan, Ayşe Karaman'ın annesi Feride, babası Adem ve taraf avukatları katıldı.

'Çocuğumu öldürdükten sonra evden çıktı'

Mahkeme heyeti, bu celse tarafların beyanlarını dinledi. Söz alan anne Karaman, sanık Tarhan hakkında bir önceki celse verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Sanık hakkında geçen duruşmada tahliye kararı verdiniz. Bu adam gece benim çocuğumu öldürdükten sonra evden çıktı. Her şeyi tasarladı. Çıksın açıkça 'öldürdüm' desin. Benim çocuğumun hayatıyla neden oynadı? Bu adam tutuksuz yargılandıkça beni her gün öldürüyorsunuz" dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın kendisine verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine karar verdi. Tarhan'ın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.