Soylu: İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."
İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020
Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...
59 tutuklu...
Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...
Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏
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