Soylu: İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesi çökertildi

İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!

Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...



59 tutuklu...



Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...

Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏