Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Sakarya'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadığı bildirildi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sakarya Hendek'teki 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya yönelik incelemeler devam ediyor.

Bu kapsamda fabrikadan alınan numuneler Ankara'ya getirilerek Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı'nda incelendi. Numuneler üzerinde yapılan kimyasal analizlerde patlayıcı maddeye rastlanmadı.

'Patlama kaza sonucu meydana geldi'

Yine numunelerde yangını başlatıcı veya hızlandırıcı petrol türevi de belirlenemedi. İlk belirlemelere göre, olayın kaza sonucu meydana geldiği, saldırı ve sabotaja yönelik bulgu tespit edilmediği öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında cuma günü meydana gelen patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada ihmal olup olmadığının araştırılması için İçişleri Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatılmış, 1 mülkiye başmüfettişi, 1 polis başmüfettişi, 1 jandarma müfettişi görevlendirilmişti.