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    Son yıllarda ev yemekleri, tatlı, kahve ve kahvaltı siparişlerinde de artış yaşanıyor.

    ‘Şunu yiyin, onu yemeyin’ yorumuna ceza geliyor

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Mecliste bulunan yasa teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte vatandaşlara ‘Şunu yiyin, bunu yemeyin’ şeklinde önerilerde bulunarak gıdada bilgi kirliliğine neden olan ve insan sağlığını tehlikeye atanlar cezalandırılacak.

    TBMM Tarım Komisyonu’nda kabul edilen Tarım Torba Kanunu teklifinde yer alan düzenlemeyle gıda güvenliği ve güvenirliği konusunda yanıltıcı reklam yapılamayacak, ‘Şunu yiyin, bunu yemeyin’ şeklinde önerilerde bulunarak gıdada bilgi kirliliğine neden olan, insan sağlığını tehlikeye atanlar cezalandırılacak.

    Dünya Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen, gerçeğe aykırı yayın yapılamayacak. Yanıltıcı yayın yapan kişilere 20 bin Türk Lirası’ndan 50 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilecek.

    ‘Kime inanacağımızı da bilelim’

    © DHA / Picasa
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    Yasa teklifinin görüşmeleri sırasında televizyonlarda yapılan farklı farklı açıklamaların vatandaşlarda yarattığı kafa karışıklığına dikkat çeken TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

    “Televizyonlarda çıkıp ’Koronadan çok da korkmayın, kelle paça yiyin geçer’ diyen insanlar var. Bunlar doktor, profesör, televizyonlara bilim adamı hüviyetiyle, uzman olarak çıkıyorlar. Biz istiyoruz ki her alanda bilen adam çıksın konuşsun, bilen adamdan yararlanalım, onun sözünü dinleyelim ama kime inanacağımızı da bilelim.“

    ‘Vermiş olduğun zarardan dolayı ertesi gün satışlarında yüzde 20-30 azalma yaşıyor’

    TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kılıç, yapılan bazı açıklamaların sadece toplumun beslenme alışkanlıklarına zarar vermediğini sektörlere de zarar verdiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

    “Tavuk eti, kanser yapar. Niye yapar? Nereden biliyorsun? Var mı bir delilin?” Şimdi, bilimde böyle bir ahlak var mı, bilim ahlakı böyle olabilir mi? Bunun cezası olmayacak mı? Sen bunu söyleyip sonra sallana sallana evine gidiyorsun, bu ülkede 5 milyar dolar değer yaratan kanatlı sektörü senin vermiş olduğun zarardan dolayı ertesi gün satışlarında yüzde 20-30 azalma yaşıyor. Bu sektörün çalışanı var, üreteni var, taşıyanı var, garibanı var, yoksulu var, işçisi var. Bunların haklarını kim soracak, kim koruyacak?”

    ‘Kendi saikleriyle konuşmasın’

    İstiyoruz ki ziraat mühendisi çıksın konuşsun, veteriner hekim çıksın konuşsun, gıda mühendisi çıksın, su ürünleri mühendisleri çıksın konuşsun ama onlarda tabiri caizse kendi saikleriyle konuşmasın” diyen Kılıç,” Şu anda ülkemizde hâlihazırda çok iyi çalışmakta olan, toplumun takdirini de kazanmış olan bir Sağlık Bilim Kurulu var. Biz istiyoruz ki gıda da hocaları dinleyelim, onların dediklerine göre hareket edelim. Gıda da yapılan yayının yanıltıcı yayın olup olmadığına, toplumu ne derece etkilediğine uzmanlardan, yayınları olan, bu alanda çalışmaları bulunan, bilgisine, kanaatine ve şahsiyetine toplumun güvendiği insanlardan oluşacak bir kurul karar verecek” diye ekledi.

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    Etiketler:
    Yunus Kılıç, Tarım, TBMM Tarım Komisyonu, TBMM, Meclis, Gıda
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