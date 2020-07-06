Beylikdüzü Belediye Başkanı makam odasının kapısını söktürdü

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara verdiği sözü tutarak belediyenin başkanlık makamında bulunan kapıyı söktürdü.

Geçmişte olduğu gibi bugün de şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çalık, "Komşularımızla aramızda zaten hiçbir engel ya da mesafe yoktu. Bu kapı burada sadece dekor olarak bulunuyordu ve her zaman ardına kadar açıktı” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü halkının oyları ve güveniyle başkanlık makamına layık görüldüğünü, bu güveni asla boşa çıkarmayacağını dile getiren Çalık, "Bizim kapımız herkese açık. Beylikdüzü için birlikte çalışacağız. Bu yüzden başkanlık odamızın kapısı kaldırdık. Biz çalıştıkça Beylikdüzü kazanacak, Beylikdüzü kazandıkça biz daha çok çalışacağız” dedi.