Gaziantep'te valilik harekete geçti: Düğünlerde polis görev alacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalananların en çok arttığı iller arasında Gaziantep, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3. sırada yer aldı. Koronavirüs artış hızının kesilmediği kentte yeni birtakım tedbirler alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, konuya ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Gül, düğünlerde gelin ve damat dışında kimsenin oynayamayacağını ve her düğünde resmi ve sivil polis ile jandarmaların görev alacağını söyledi.