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    Çavuşoğlu: AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa karşılığını vermek zorunda kalacağız

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB, Türkiye aleyhine ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz" dedi. Borrell ise "Türkiye ile daha fazla iş birliğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, bu yakın ilişkilerin umut verici olduğunu söyledi.

    "Türkiye'ye verilen taahhütlerin yerine getirilmesi lazım" diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin bunlar arasında olduğunu ifade etti. 

    'Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli'

    Çavuşoğlu, bunun için kriterler bulunduğunu, Türkiye'nin bunlardan 67 kriteri yerine getirdiğini hatırlatarak "Bunun birçoğunu yerine getirmeyen ülkelere esneklik gösteriliyor, Türkiye'ye gelince daha fazla kural şart koşmak doğru değil. AB'nin Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmesi lazım. Vize serbestisi AB'nin sözü, yerine getirmeli. AB'nin adil davranmadığını söylemek hakkımız" dedi.

    AB'nin taahhüdü olan alanlarda olumlu adımlar görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir süredir zirvelere davet edilmediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    'AB'ye çok ihtiyacımız olduğundan değil...'

    "(AB) Üst düzeyli diyalog ve temasları yasaklayan kararlar aldı. Normalde biz bu kararları uygulasak veya 'Siz böyle kararlar aldınız' desek Sayın Borrell'in bugün Ankara'da olmaması lazım. Ama biz AB'nin bu kararlarına rağmen bu diyaloğu sürdürüyorsak bu iyi niyet göstergesidir. AB'ye çok ihtiyacımız olduğundan değil. İkimizin de birbirine ihtiyacı var. AB'nin bu kararı tersine çevirmesi lazım. Önümüzdeki günlerde Komisyon toplantısında ve zirvesinde Türkiye'nin yine Fransa dahil malum ülkeler yüzünden gündemde olacağını görüyoruz. Burada Türkiye aleyhine kararlar almak sorunları çözmez, daha da derinleştirir. Biz gereken samimiyeti gösteriyoruz. AB Türkiye'ye yönelik ilave kararlar alırsa bunun karşılığını vermek durumunda kalacağız. O zaman durum daha da gerginleşecek. Bunun faydası yok. Böyle bir kararın sorunların çözümüne katkısı olmayacak, daha da derinleştirecek. AB'den beklentimiz sorunların çözümü konusunda sorunun tarafı olmak yerine çözümün tarafı olmasıdır."

    'Fransa dürüst davranmadı, ispatladık'

    Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında AB'nin üyelik dayanışması anlayışı yerine objektif bir arabulucu anlayışıyla yaklaşırsa sorunların çözümüne katkı sağlayacağını söyledi.

    Libya konusunda Fransa'nın meşru olmayan Hafter'i tuttuğunu, her türlü desteği verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi sahada kaybedince agresifleşerek bunun acısını Türkiye'den çıkarmaya çalışıyor. En son Doğu Akdeniz'de taciz iddiasında bulundu. Bunun doğru olmadığını ispatladık. NATO da böyle bir delil yok diyor. NATO ve AB söyleyemez ama biz çok açık söylüyoruz. Fransa dürüst davranmadı. Dürüst davranmadığını ispatladık. Fransa'nın Türkiye'den açık net şekilde özür dilemesi gerekiyor. AB'den ve NATO'dan da onları yanılttığı için özür dilemesi lazım" diye konuştu.

    Borrel: Türkiye'yle ilişkimiz en önemli mesele haline geldi

    "Türkiye'yle daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" diyen AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Türkiye'yle ilişkimiz dış politika açısından AB'nin en önemli meselesi haline geldi" açıklamasında bulundu.

    Çavuşoğlu ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki durum, Libya ve Suriye gibi bölgesel konular ile ikili ilişkileri ele aldıklarını aktaran Borrell, "İlişkilerin en iyi döneminden geçtiğini söyleyemeyiz ancak ilişkileri iyileştirmek için birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

    'Türkiye, kilit bir ortak ve bir aday ülke'

    Borrell, Türkiye'nin AB için yakın bir komşudan öte olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

    "Türkiye, kilit bir ortak ve bir aday ülke. Sık sık kapsamlı şekilde Türkiye'yi tartışıyoruz. Bu da zaten bu ilişkiye ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Şu andaki mevcut durum, ideal olmaktan çok uzak. Birtakım ciddi meseleler var. Hemen bunları ele almamız gerekiyor. İlişkimizdeki dinamikleri değiştirmemiz gerekiyor. Bu durumdan çıkmanın faydası olacağını düşünüyoruz."

    Doğu Akdeniz'in AB için kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Borrell, bu alanda iş birliği ve diyalog içerisinde çalışmak gerektiğini vurguladı.

    Etiketler:
    Halife Hafter, NATO, Fransa, Gümrük Birliği, Suriye, Libya, Vize serbestisi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği, Arabulucu, Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa Birliği, Ankara, Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell
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