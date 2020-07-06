Sakarya'daki havai fişek fabrikasıyla ilgili yeni bilgi: 2014'te hayatını kaybeden işçinin ailesine dava açmışlar

NTV'den Yağız Şenkal, Sakarya'daki patlama meydana gelen havai fişek fabrikasıyla ilgili geçmişe dönük bir haber hazırladı. Şenkal, 2014 yılında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden inşaat ustası Yılmaz Şapoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Bu habere göre söz konusu şirket, Şapoğlu'nun ailesine dava açmamaları için ev, maaş ve çocukların eğitim hayatını karşılama vaatlerinde bulundu. Ancak ailenin 1 milyon 250 bin liralık dava açması üzerine şirket, 'kaza nedeniyle fabrikanın kapalı kaldığını, bu nedenle zarara uğradıklarını' belirterek 1 milyon 800 bin liralık karşı dava açtı.

Haberde davanın Şapoğlu eşi ve dört çocuğuna karşı açıldığı, çocuklardan birinin ise babasının ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldiği vurgulandı. İki dava da sürüyor.