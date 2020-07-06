Galata Kulesi'ndeki restorasyon kuş yuvaları nedeniyle ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi'ndeki dış bakıma kuşların göçme vaktine kadar ara verildiğini duyurdu. Vatandaşlar, 'Galata Kulesi restorasyonu ebabilleri öldürmesin' sloganı ile imza kampanyası başlatmıştı.

Ersoy, kuş yuvaları nedeniyle Galata Kulesi'ndeki restorasyonun ertelendiğini açıkladı. Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sonbaharda tekrar başlayacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü de restorasyonun sonbaharda başlayacağını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, "Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel ver verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek" denildi.

İmza kampanyası başlatılmıştı

Restorasyonun başlatılmasının ardından 'change.org' sitesinde vatandaşlar tarafından 'Galata Kulesi restorasyonu ebabilleri öldürmesin' sloganı ile imza kampanyası başlatıldı. İmza metninde Galata Kulesi’ndeki restorasyon için kurulan iskelenin, birçok tarihi yapıda örneği görülen ve 'kuş evi' olarak kullanılan duvardaki oyukları da kapattığı belirtildi.

Yuvaların bozulmasına neden olan restorasyon çalışmalarının, kuşların üreme faaliyetlerini durdurdukları sonbahara ertelenmesi talep edildi. Kampanyaya 11 binden fazla kişi imza verdi.

İstanbul'un simge yapılarından İBB mülkiyetindeki 1500 yıllık tarihi Galata Kulesi, geçtiğimiz aylarda tartışmalı bir şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilmişti.