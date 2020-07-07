İBB'den Şile'deki su kuyruğuna ilişkin açıklama: Nüfus artışı nedeniyle su basıncı sorunu yaşanıyor

İstanbul'un Şile ilçesinde vatandaşların bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdiği görüntüler konuşulmaya devam ediyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘basınç düşüklüğünden kaynaklı su kesintisi yaşandığını’ belirtti.
İBB’den yapılan açıklamada, yaz aylarında hafta sonları Şile’nin günübirlik nüfusunun 1 milyonu bulduğunu, bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri ilçenin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşandığı belirtildi ve şöyle denildi:
“Şile İçme suyu Arıtma Tesisi, 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edilmiştir. Tesis aynı kapasite ile hizmet etmeye devam etmektedir. Şile’nin nüfusu ise sadece son 13 yılda, yani 2007 yılından bugüne yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıkmıştır. Bir turizm bölgesi olan Şile’de hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile ilçesinin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanmaktadır."
Varank: Akşener ve Kılıçdaroğlu, iyi seyirler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün kişisel Twitter hesabında İstanbul'un Şile ilçesinde oluşan su kuyruğunun fotoğrafını paylaşmıştı.
Söz konusu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketleyen Varank, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0.0. İyi seyirler" ifadelerini kullanmıştı.
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