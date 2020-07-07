İBB'den Şile'deki su kuyruğuna ilişkin açıklama: Nüfus artışı nedeniyle su basıncı sorunu yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile’de yaşanan su sorununa ilişkin, “Bir turizm bölgesi olan Şile’de hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile ilçesinin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanmaktadır” açıklaması yaptı.