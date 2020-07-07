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    Prof. Dr. Ceyhan'dan 'tatil dönüşü okul' uyarısı: Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak

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    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, okulların açılacağı tatil dönüşü döneme dikkat çekerek, "Türkiye şu andaki virüs yükü ile o döneme girerse mutlaka okula giden öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevlilerde virüs taşıyan insanlar olacak" dedi.

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, 31 Ağustos'ta açılacak okullarda koronavirüse karşı alınacak önlemleri değerlendirdi.

    Okulların açılacağı dönemde bir başka olumsuz faktörün de insanların tatilden dönmesi olacağını söyleyen Ceyhan, "Türkiye şu andaki virüs yükü ile o döneme girerse mutlaka okula giden öğrenciler, öğretmenler ve diğer görevlilerde virüs taşıyan insanlar olacak. Burada başka önleyici yöntem yok, mutlaka maske ve sosyal mesafe olması lazım. Kabul etmek gerekir ki okullarda yaş aşağı doğru inince çocukların maske takması çok zor. Bir de 8 saat boyunca maske takılamaz. Mutlaka teneffüslerde çocukların yanlarında kimse olmadan havalanmaları sağlanmalı" dedi.

    'Okulları belli bir tarihe erteleseniz o tarihte durumun daha iyi olacağına dair garanti veremiyorsunuz'

    Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin yayımladığı genelgeye de değinerek, şunları söyledi:

    "Genelgenin 2 farklı yerinde 2 mesafe belirtilmiş. 'En az 1 metre mesafe olacaktır' deniyor. 1 metre riskli bir mesafe, en az 1.5 metre olmalı. Bir başka yerinde de '4 metrekareye 1 kişi şeklinde ayarlama yapılmalı' deniyor. O zaman da 2 metre oluyor mesafe. Bu genel anlamda bütün okulun bahçesi dahil bir hesap mıdır, tam anlaşılmıyor. Okulları belli bir tarihe erteleseniz o tarihte durumun daha iyi olacağına dair garanti veremiyorsunuz. Okulları açmazsanız anne ve babaların işe gitme durumu başta olmak üzere birçok problem ortaya çıkıyor. Tam gün yerine yarım gün eğitim önerseniz özellikle küçük çocukların o yarım günde nereye gidecekleri problem olabiliyor."

    'Bir kısım derslerin internet üzerinden yapılması sağlanabilir'

    Bazı derslerin internet üzerinden online yapılabileceği önerisinde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "Bir kısım derslerin internet üzerinden bir kısım derslerin okulda yapılması sağlanabilir. Yoğunluk mutlaka azaltılmalı. Bir kısım dersler online, dolayısıyla okulun yarı süresi boşaltılırsa geri kalan yarı süresi de ikiye bölünerek 40 kişilik sınıflarda 20'şer 20'şer gibi o mesafenin mümkün olduğu kadar sağlanmasına çalışmak lazım. Hatta yarım yarım değil de 3'te 1'i okulda yapılacak şekilde yaparsanız; çünkü tamamen online ders için eğitimcilerin fikirlerini takip ediyorum, çok olumlu bakmıyorlar. En azından okula gitme alışkanlığı devam etsin, diye 3'te 1'i yaparsanız kalanı 3'e bölersiniz 45 kişilik sınıfı 15 kişi olarak bir araya getirebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir tedbir almadan açarsanız 'sosyal mesafe sağlanamayacak' demektir, maskeyi çocuklar da düzgün takamazsa 'oradan bulaş olacak' demektir" dedi.

    'Ne yaparsanız yapın risk artacaktır'

    Henüz kuzey yarımküre ülkeleri yaz tatili döneminde olduğu için bunları açıp deneyim kazanmış ülke de olmadığını anlatan Ceyhan, "Herkes bunları yaşayarak görüyor. Salgının seyri dünyada istenilen gibi olmadığı için herkes okulların açılacağı döneme daha az vaka yükü ile girileceğini hesapladı ama gördük ki öyle olmadı, beklenenden daha fazla vaka yükü ile giriliyor. Maske takılmıyorsa en az 2 metre olmalı. Genelgede var ama bu sanıyorum daha da detaylandırılacaktır. Yüksek sesle konuşulmayacak, teneffüslerde temaslı oyunlar engellenecek, yemek verilmesi çok uygun değil gibi bazı tedbirler alınacaktır. Ama ne yaparsanız yapın risk artacaktır" diye konuştu.

    Etiketler:
    Internet, Online, Tatil, Teneffüs, Kovid-19, Sosyal mesafe, Maske, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı, Türkiye, Koronavirüs, Okul, Mehmet Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi
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