İBB'de yeni genel sekreter Can Akın Çağlar oldu

İBB'den yapılan açıklamada, Yavuz Erkut'un 7 Temmuz itibarıyla emekli olması üzerine yerine kamu ve özel bankacılık sektöründe çalışan Can Akın Çağlar'ın getirildiği belirtildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz” ifadesini kullandı.

İBB Genel Sekreterimiz @YavuzErkt 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz @CanAkinCaglar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 7, 2020

​İBB’nin yeni genel sekreteri Çağlar da Twitter hesabından yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı. Çağlar, "Merhaba, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul’umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla" dedi.

Merhaba, @istanbulbld Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul’umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla. — Can Akın Çağlar (@CanAkinCaglar) July 7, 2020

​Sivas'ta 1962'de doğan Çağlar'ın, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduğu ve iş yaşamına Hazine Müsteşarlığı'nda bankalar yeminli murakıbı olarak başladığı, sonrasında bankacılık sektöründeki bazı kuruluşlarda yöneticilik yaptığı belirtildi.