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    İstanbul deniz ulaşımı

    Rus uzman: Ankara’nın giderek büyüyen bağımsızlığını kabullenemeyen ülkeler var

    © AA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007071042403053-rus-uzman-ankaranin-giderek-buyuyen-bagimsizligini-kabullenemeyen-ulkeler-var/

    Son dönemde Türkiye’nin bazı komşularıyla ilişkilerinde gözle görülür gerilim yaşanıyor: Şam, Ankara ile işbirliğini sıfıra indirgedi, Bağdat BM Güvenlik Konseyi ve Arap Birliği’ne şikayet etmekle tehdit ediyor, Atina ve Lefkoşa ‘diplomatik cephe’ oluşturdu ve yeni yaptırımların getirilmesi amacıyla Avrupa Birliği içinde büyük çabalar harcıyor.

    Bölgedeki bu Türkiye karşıtlığının nedeni ne?

    Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi ve Rusya Dışişleri’ne bağlı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, “Pandemi ile ilgili uluslararası-politik ve sosyoekonomik kriz büyümeye devam ediyor. Birçok ülke potansiyelini artırmak için bu krizden yararlanmaya çalışıyor” dedi.

    Türkiye Rusya bayrakları
    © AA /
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    Avatkov, “Halihazırda Türkiye son derece aktif dış politika yürütüyor ve Türkiye’nin daha bağımsız ve özellikle ABD’den bağımsız aktif bir uluslararası aktör haline geldiği gerçeğini kabul etmeye hazır olmayan ülkeler var” ifadesini kullandı.

    Ankara’nın giderek büyüyen bağımsızlığı bağlamında Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Libya, Türkiye-Suriye ve Türkiye-Irak yönündeki gerginlik eğiliminin yükseldiğini dile getiren Avatkov, “Küresel güç statüsüne geçişte, Türkiye’nin bugün karşı karşıya olduğu kilit görevlerden biri, enerjisini aktif ama tehlikeli şekilde gerginlik yaratıcı olan boyuttan daha barışçıl ve küresel güce layık bir boyuta taşımak. Küresel güç, sadece hırslar değil, sorumluluk anlamına da geliyor” yorumunda bulundu.

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