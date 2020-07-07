Şebnem Korur Fincancı ve Gençay Gürsoy beraat etti

Barış bildirisi imzacısı akademisyenler Şebnem Korur Fincancı ve Gençay Gürsoy, AYM'nin 'hak ihlali' kararı sonrası yeniden yargılama yapılması için 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönen davalarından beraat etti.

Bianet'ten Tansu Pişkin'in haberine göre, Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenleri hakkında verdiği yeniden yargılama kararı sonrası Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Prof. Dr. Gençay Gürsoy'un duruşmaları bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, yeniden yapılan yargılama sonucunda Fincancı ve Gürsoy’un beraatlerine karar verdi.

Duruşmalarda Fincancı ve Gürsoy ile avukatları Meriç Eyüboğlu hazır bulunurken akademisyenler de izleyici olarak katıldı. Mahkeme koronavirüs nedeniyle izleyici sayısını sınırlı tuttu.

Gürsoy: Geç kalmış doğru bir karar

Mahkemede ilk olarak Prof. Dr. Gürsoy'un duruşması görüldü. Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılama yapılması kararını okudu.

Karara karşı sözleri sorulan Gürsoy, "İstinaf kararı geç kalmış doğru bir karardır. Katılıyorum ve karara uyulmasını talep ediyorum" dedi.

​Avukat Meriç Eyüboğlu da "Dosya üzerinden bozma kararları verildi ama sadece sizin mahkemeniz duruşma açtı. AYM kararı verileli bir yıl oldu ve bir yıldır dosya sürüncemede bırakılarak adil yargılanma hakkı ihlal edildi. Bugün son olsun diliyoruz” diye konuştu.

'Bu eziyet için üzgünüm'

Duruşma savcısı mütalaasında AYM kararı doğrultusunda beraat kararı verilmesini istedi.

Karar öncesi son sözü sorulan Gürsoy, "Sadece 50 yıllık öğretim üyesi olarak benim durumundaki bütün akademisyenler adına 4 yıldan beri bu eziyet çektirildiği için üzgünüm” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, AYM kararı dikkate alınarak Gürsoy'un beraatine karar verdi.

'Barış istemenin suç olduğu yegane ülkeyiz'

Duruşma salonunda hazır bulunan Fincancı, mahkeme başkanının istinaf kararını okumasının ardından, "Hiç başlamaması gereken bir yargılama süreci dolayısıyla bozma yerinde bir karar diye düşünüyorum. Barış istemenin suç haline getirildiği yegane ülkeyiz” dedi.

Mahkeme Şebnem Korur Fincancı'nın da beraatine karar verdi.