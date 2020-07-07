Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Arya'nın paylaşımıyla ilgili açıklama: Soruşturma B.I. üzerinden devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Arya için adalet istiyoruz' paylaşımlarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada bahsi geçen telefon numarasının İ.I.'nın değil oğlu B.I.'nın kullanımında olduğu, soruşturmanın B.I. üzerinden devam ettiği kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Arya' kullanıcı adını kullanan genç kadının "7 aydır bir adli süreçteyim. 25 Aralık akşamı bir numaradan mesaj alıyorum. Arkadaşlarımın beni işleteceğini düşünerek numarayı arıyorum ve benim karşıma koca bir adam çıkıyor. Beni öldüreceğini, bana tecavüz edeceğini söyleyerek beni tehdit ediyor. Ağza alınmayacak küfürler ediyor. Telefon konuşmalarının ses kaydını ve attığı mesajların ekran resimlerini alıyorum ve savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum.Ve bugün bana savcılıktan kağıt geliyor. Şüphelinin üstüne atılı suçları işlediğine dair kamu davasını açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunulmadığı anlaşılmış, kovuşturmaya gerek görülmemiş. Tam olarak beklediği delil tecavüze uğrayıp öldürülmem mi? İnan bir fikrim yok ama ülkede adalet de yok" şeklindeki ifadesiyle ilgili açıklama yaptı.

Olayı kısaca açıkladığım videoyu da bırakayım şuraya. pic.twitter.com/Ha2AtmXUXD — Arya (@aryaamiss) July 3, 2020

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda 'Arya için adalet istiyoruz' başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan bir soruşturmayla ilgili bazı iddiaların gündeme getirilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Mağdur Ş.A’nın çektiği videoları 'TikTok' isimli sosyal medya platformunda paylaştıktan sonra kendisine bilmediği bir numaradan mesaj gelmesi üzerine bu numarayı aradığında bir erkek şahsın tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatılmıştır.

Yapılan incelemede arayan numaranın İ.I’ya ait olduğu tespit edilmiş ise de, bu şahsın ifadesinde söz konusu telefon hattının oğlu B.I’nın kullanımında olduğunu beyan etmesi ve diğer delillerin de bu beyanı doğrulaması üzerine soruşturmaya B.I üzerinden devam edilmiştir. Bu nedenle baba İ.I. hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar mağdur Ş.A’ya tebliğ edilmiştir. Mağdurun sosyal medya paylaşımlarında belirttiği karar bu usuli hususa ilişkin olup, olayın esası ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca süreç içerisinde mağdura ve ailesine ulaşılmış, şüpheliden başka bir telefon tehdidi almadıkları anlaşılmış olup Kayseri’de bulunan şüpheli B.I. hakkında başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir. Sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi şüphelinin bulunmadığına ya da ifadesinin alınmadığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, bitmiş veya sonuca bağlanmış bir soruşturma da söz konusu değildir.”