Dr. Savaş, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı: Hz. Muhammed ve Atatürk'ün yaptığını yapacağız

Yapacağı açıklama öncesindeki çağrısında ‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ diyen Dr. Serdar Savaş, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Koronavirüs salgını ardından katıldığı canlı yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş, bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı canlı yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Birgün'ün aktardığına göre hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Dr. Savaş, adaylığını açıkladığı yayına davet ederken yaptığı açıklamada, “Her birimiz bir Gandalf olacağız” diyerek dikkat çekmişti.

​Gandal kimdir?

Gandalf, İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninin önemli bir kesitini anlattığı Yüzüklerin Efendisi adlı roman üçlemesindeki ana büyücü karakterlerden biridir.