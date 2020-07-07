Milli Piyango'nun 5 gün içindeki 3 ayrı çekilişi Çankaya'ya çıktı

Süper Loto, Sayısal Loto ve On Numara’nın 25-29 Haziran arasındaki çekilişlerinde büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya’da oynayanlar kazandı. Çankayalılar, 5 gün içindeki 3 çekilişte 16.7 milyon lira aldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Milli Piyango'nun 5 gün içindeki yaptığı 3 ayrı çekilişinde büyük ikramiye Çankaya'ya vurdu. 25-29 Haziran günlerinde yapılan On Numara, Sayısal Loto ve Süper Loto'da toplam 16 milyon 685 bin liralık büyük ikramiye, Çankaya'dan kupon yatıran talihlilerin oldu.

Süper Loto'nun 25 Haziran tarihinde yapılan çekilişinde 6 rakamı tek kişi bildi ve büyük ikramiye olan 14 milyon 819 bin TL, Ankara Çankaya'daki talihlinin oldu.

27 Haziran'da yapılan Sayısal Loto'da ise 1 milyon 360 bin TL olan büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Yenimahalle İlçesi'ne gitti.

29 Haziran'daki On Numara'da da 10 sayısı bilen tek kişi Çankaya'dan çıktı ve 506 bin 812 TL kazandı.

Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiye Yenimahalle ve Çankaya'ya vurmuştu. Milli Piyango yetkilileri İstanbul, Ankara ve Antalya'nın en yüksek oyun oynama hasılatına sahip olduğunu bu nedenle bu üç ilin ilçelerine piyango vurma olasılığının daha fazla bulunduğunu belirtiyorlar.