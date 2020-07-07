Temizlik işçisi kadına 2 yaşındaki çocuğunun önünde cinsel saldırıda bulundu

Evli ve bir çocuk babası Mert Al, temizlik için A. T. G.’yi evine çağırdı. Al, İstanbul Esenler’deki evinden Gaziosmanpaşa’ya giden kadına 2 yaşındaki oğlunun gözleri önünde cinsel saldırıda bulundu.

Mobilya işçisi Mert Al, Facebook’ta iş ilanları sayfasına, Esenler çevresinde ev temizliği işi aradığını belirten A. T. G. ile temasa geçti. Al, G.’ye ev temizliği için kaç para istediğini sordu. G., ‘200 TL alıyorum’ yanıtı verdi. İkili kısa bir görüşme sonrası 150 TL’ye anlaştı.

Geçen 16 Şubat günü G., bakacak kimsesi olmadığı için, 2 yaşındaki oğlunu da alarak Esenler’den Gaziosmanpaşa Küçükköy’e gitti. G., saat 12.00 gibi Al’ın attığı konuma ulaştı. Kapıyı açan Al, G.’nin eve girişinden birkaç dakika sonra, eşinden yeni ayrıldığını ve 5 yaşında bir oğlu olduğunu söyledi. G., eve girdikten hemen sonra temizliğe başladı. Bu esnada Al, G.’ye arkadan yaklaştı ve ağzını kapatarak odaya geçmesi için tehdit etti.

2 yaşındaki çocuğun da odada bulunduğu sırada G.’ye cinsel saldırıda bulunan Al, genç kadının evden çıkmasına da bir süre izin vermedi. Al, G.’ye “Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şikayetçi olmayacaksın. Öldürürüm yoksa sizi” dedi. G. ise, Al’ın elinden kurtulmak için, olanlardan kimseye söz etmeyeceğini söyledi.

Al, genç kadın ve oğlunun evden çıkmasına izin verdi. Koşar adım evden çıkan G., ayakkabılarını ve oğlunun giysisini sokak ortasında giydirdi. Ağlamaya başlayan G., sokağın başındaki bir dükkana sığındı. Burada polisi arayan genç kadın başından geçenleri anlattı. Dakikalar sonra polis ekipleri sokağa geldi. G., olayın yaşandığı evi polislere gösterdi.

Gözaltına alınan Mert Al, çıkarıldığı Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde, G. ile, kendi rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü. Al, “Eğer zorla bir şey olsa benim de yüzümde yaralamalar olurdu” dedi. Tutuklanarak cezaevine konulan Al hakkında, 30 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması bugün yapılacak.