Hrant Dink davasında MİT İstanbul bölge başkanı tanık olarak dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada önemli bir gelişme yaşandı.

Duruşmada Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu daha evvel 3 MİT görevlisinin tanık olarak dinlenilmesini talep ettiklerini hatırlattı.

Mahkemenin bu doğrultuda karar verdiğini ancak duruşma savcısının bu tanıkların dinlenilmesinden vazgeçilmesini istediğini söyleyen Bakırcıoğlu, “Mahkeme bu konuda bir karar vermedi. Bu nedenle söz konusu talebin karara bağlanılmasını istiyoruz” dedi.

Avukat Bakırcıoğlu ayrıca, dönemin MİT İstanbul bölge başkanının da dinlenmesini talep etti.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, 3 MİT görevlisinin tanık olarak dinlenilmesi isteğini, dinlenen tanıkların yeterli olduğu gerekçesiyle reddetti.

Heyet, dönemin MİT İstanbul bölge başkanının dinlenilmesi talebini ise kabul etti. Mahkeme, MİT Başkanlığı'na yazı yazılmasına, izin verildiği takdirde tanığın duruşmaya çağrılmasına hükmetti.