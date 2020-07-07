Cansız manken satışları patladı: 'İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı?' diye soruyorlar

Koronavirüs tedbirleri altında yeniden başlayan düğünler için getirilen tedbirler kapsamında bazı kentlerde takılar gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılmaya başlandı. Hal böyle olunca da fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişen cansız manken satışları patladı.
Koronavirüs nedeniyle ara verilen düğünler, 1 Temmuz itibarıyla belirlenen önlemler kapsamında yeniden başladı. Buna göre düğün salonlarında sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartının yanı sıra takı merasimlerinin uygulanışı da değişti. Takıların gelin ve damat yerine cansız mankenlere takılması mankenlerin üretim ve satışının yapıldığı firmalarda hareketliliğe neden oldu.
Beyoğlu Dolapdere'de cansız manken satışı yapan firmalar bugünlerde hem İstanbul hem de farklı kentlerdeki düğün salonlarından siparişler almaya başladı. Firmalar hazırladıkları cansız mankenleri düğün salonlarına gönderiyor. Cansız mankenlerin fiyatları 500 ile 750 lira arasında değişiyor.
'Makyaj ve saç çok önemli, ne kadar doğal olursa o kadar iyi'
Cansız manken üretimi ve satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Beyhan Tufan şunları söyledi: "Makyaj ve saç çok önemli. Biz bu anlamda civardaki firmalara yardımcı olmaya başladık. Bir kadın, bir erkek şeklinde siparişlerimiz başladı. Çünkü düğün sezonu başladı. Burada kalite önemli. Hijyen de sağladığı için talep ediliyor. Uzun süre de kullanılabiliyor. Bu aralar baya bir talep görüyor. İstanbul'daki veya şehir dışındaki düğün salonları bizi arıyor. Biz de daha önce görüştüğümüz kişiler vasıtasıyla düğün salonlarını aramaya başladık. Onlardan da ufak ufak talepler gelmeye başladı. Her türlü görseli gönderiyoruz. Ne kadar doğal olursa o kadar iyi. Birinci kalite makyaj ve saç yoğun talep görüyor. Daha realist, gerçek yüz hatlarına uygun makyaj ve saç olan ürünler daha çok talep ediliyor."
'İsteğe göre makyajlı, ten renkli veya farklı renklerle satışlarımız oluyor, talepler düğün salonlarından geliyor'
Bir hafta öncesine kadar işlerinin durgun olduğunu belirten bir başka firma yetkilisi Cem Sarıyer de şu ifadeleri kullandı: "Biliyorsunuz koronavirüs sebebiyle işlerimiz durgun gidiyordu. Bu güzel buluş için düğün salonu ve kafeterya sahiplerine teşekkür ediyoruz. Durgunluğumuzun hareketliliğini sağladı. Taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Hijyenik olduğuna inanıyorum. Takılardan sonra silinebilir özelliği olduğundan dolayı hijyenik ürünler. İsteğe göre makyajlı, ten renkli veya farklı renklerle satışlarımız oluyor. Talepler düğün salonlarından geliyor. Bunun yanı sıra kafeteryalardan masalar için siparişler geliyor. Biz de düğün salonlarından ziyade, açık hava düğünlerinin yapıldığı yerlerden talepler daha yoğun. Kemerburgaz tarafından Tekirdağ, Malkara taraflarından taleplerimiz oldu. Sanırım düğün salonları karşı tarafa bir fiyat talebinde bulunuyor. Şu ana kadar bir damat veya gelin adayı gelmedi. Hep düğün salonlarının sahipleriyle biz iletişime geçtik. Herhalde bu paket içinde sunuluyor."
'Düğündeki gelin ve damadın birebir yüzüne yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz'
Cansız manken satışının yapıldığı firmanın yetkilisi Fatih Lamuş da "Biz cansız mankenlere maskeyle başlamıştık. Maskeden sonra böyle bir şey çıktı. En azından zevkle yapabileceğimiz bir şey. Düğündeki gelin ve damadın birebir yüzüne yakın bir şey yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 'sizin mankenler mi' diye sordular. Güzel bir talep var. 'İnsana benzeyen cansız mankeniniz var mı' diye soruyorlar. Düğün salonları müşterilerine jest yapmak için böyle bir şey istiyor. Sarıyer'den, Bursa'dan arayanlar oldu. Gittikçe de talep artıyor" diye konuştu.
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