CHP'li Kaya 'İstanbul'da su kuyruğu' fotoğrafıyla ilgili Bakan Varank'a seslendi: Film sizin dönemde çekilmiş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İstanbul'un Şile ilçesinde çekilen 'su kuyruğu' fotoğrafına tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a seslenen Kaya, söz konusu fotoğrafın 2016 yılına ait olduğunu belirterek "Film sizin dönemde çekilmiş" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı"Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor.(İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0.0. İyi seyirler" ifadesiyle'unilçesinde çekilenfotoğrafını paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı'a yanıt verdi.

Kaya, "Sayın Varank, film sizin dönemde çekilmiş. Olay İstanbul'da geçiyor. Yıl 2016, iyi seyirler. Ayrıca siz atanmış bir bakansınız, seçilmişlere çamur atarak siyaset yapmanız etik değil" dedi.

Sn. @TCSanayi @varank film sizin dönemde çekilmiş.

Olay İstanbul'da geçiyor.

Yıl 2016

İyi seyirler!



Ayrıca siz atanmış bir Bakansınız, seçilmişlere çamur atarak siyaset yapmanız etik değil!@meral_aksener @kilicdarogluk https://t.co/9J2Ra2fGpZ — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) July 6, 2020

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