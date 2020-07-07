Hatay'dan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

AA'nın aktardığına göre, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Yılın ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 4 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü.

'Evime dönüyorum ve çok mutluyum'

Ülkesinde bağırsak kanseri teşhisi konulan 23 yaşındaki Yasin Mücrin, Türkiye'de tedavisinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 aydır Hatay'da tedavi gördüğünü anlatan Mücrin, "Türkiye'ye şifa bulmak için gelmiştim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi İdlib'de güvenli bölgede bulunan evime dönüyorum ve çok mutluyum" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan Ahmet Diyap da ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.