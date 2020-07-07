Kayıt
17:58 07 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

    Akar: Fransa kendi iç siyasetiyle ilgili konuları NATO'da malzeme yapmamalı

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 104
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104151/52/1041515256_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_4b747307c19af060a3633827793d5b3f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007071042405380-akardan-fransaya-bir-tepki-daha-bizim-bunu-kabul-etmemiz-kesinlikle-mumkun-degil/

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyareti sırasında BBC'ye verdiği röportajın uzun hali paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan metinde Akar'ın "Fransa’nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum" ifadesi yer aldı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Libya ziyareti sırasında BBC muhabiri Orla Guerin'e verdiği röportajın uzun versiyonu bugün paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesinde yayınlanan metne göre Akar, özetle şunları söyledi:

    'Fransız gemisinin taciz edilmediğine dair belgelerimiz mevcut'

    • Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri NATO’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla, askeri ve sivil otoriterlerle paylaştık, bütün bilgileri verdik. İlave bilgiler olunca vermeye hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat burada ben peşinen şunu söylemek istiyorum, bizim buradaki yaptığımız çalışmalar, bizim yaptığımız faaliyetler, gemilerimizin faaliyetleri, gemilerimizdeki ve karargâhlarımızdaki kayıtlar Fransız iddialarını hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Burada tabi Fransızlar böyle bir yola başvurmalarında hiçbir şekilde dostlukla, müttefiklikle izahı mümkün değil.
    • Ancak sizin de bildiğiniz gibi Fransa başlangıçtan itibaren Hafter tarafını destekledi, destekliyor. Fakat daha sonra Hafter’in vahşi yüzü ortaya çıktıktan sonra özellikle bu Tarhuna’daki toplu mezarlıklar ortaya çıktıktan sonra kadınların ve çocukların orada nasıl katledildiği görüldükten sonra gerçekten hiçbir şekilde oranın Hafter’in desteklenmesine ilişkin savunacak tarafları kalmadı ve ayrıca bu Hafter taraftarlarının Hafter’in yaptığı bölgedeki bütün sivil halkı hedef alan el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla bölgeyi kirletmiş olmaları da ayrıca onların ne kadar insanlığa karşı suç işlediklerini de ayrıca ortaya koymuş oluyor.
    • Dolayısıyla Fransa bu konulardaki siyasi hatalarını telafi etmek için çeşitli bahanelerle, çeşitli ortaya mazeretlerle çıkmaktalar ve bu konuda da, bu çerçevede de Türk gemimizi suçladılar ki bunun hiçbir şekilde kabulü mümkün değil ve bunun önümüzdeki günlerde NATO tarafından incelenmek suretiyle bütün gerçeğin ortaya çıkacağına ve oradaki bizim gemimizin tamamen NATO esas ve unsurları çerçevesinde hareket ettiğine, uluslararası deniz hukukuna riayet ettiklerine ve bizim bu konuda herhangi bir hatamız olmadığını açıkça kendilerine göstereceğiz.
    • Bizim burada bir ilavemiz daha var. Biz oradaki Fransız gemisini taciz etmediğimiz gibi, daha öncesinde Yunan gemisi ile bizim gemimiz bir diyalog kurdu, hiçbir sorun olmadan gerekli muhabere gerçekleşti. Daha sonra İtalyan gemisiyle aynı şey karşılıklı muhabere gerçekleşti fakat Fransız gemisi de geldiğinde, Courbet geldiğinde aynı şekilde İtalyan ve Yunanlılar gibi bazı sorular sordular. Onlara makul ve mantıklı gerekli cevaplar verilmesine rağmen Courbet bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı.

    'NATO içindeki görevlerimizi eksiksiz yaptığımızı ifade etmek istiyorum'

    'Libyalı kardeşlerimiz için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz'

    Söz konusu röportajın bir bölümü dün BBC Türkçe'de yayınlanmıştı. Akar'ın dün yayınlanan haberde yer alan "Bazı ülkeler tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak kendi menfaatlerine aykırı buldukları tavır ve hareketlerimizi, bir şekilde uydurmak için NATO'yu araç olarak kullanıyorlar" ifadesi, birçok yayın organınca son dakika anonsuyla servis edilmişti.

    İlgili konular:

    Akar, Libya'da BBC'ye konuştu: Bazı ülkeler NATO'yu Türkiye'ye karşı araç olarak kullanmaya çalışıyor
    Etiketler:
    malzeme, BBC, NATO, Milli Savunma Bakanlığı, Taciz, Gemi, Fransa, Hulusi Akar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo da yaptığı açıklamada, 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi. Paulillo, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi. Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.
    Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti: ‘Düğünleri mahvettiniz’
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet